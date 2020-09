Luca de Meo Ceo Renault vara riorganizzazione Gruppo

Primo effetto della 'cura de Meo' alla Renault: oggi il Gruppo francese ha comunicato un progetto destinato a far evolvere la sua organizzazione concentrandosi sulle sue marche. Queste verranno riunite sostanzialmente in quattro business unit: Renault, Dacia, Alpine e Nuove Mobilità. Questo progetto, spiega la nota, si prefigge lo scopo di creare un'organizzazione più semplice e più orientata ai risultati, consolidando nel contempo la coesione, la motivazione e il senso di appartenenza dei team che sarebbero così riuniti per marca. ''L'azienda ha bisogno di cambiare il modulo di gioco - ha dichiarato Luca de Meo, Ceo del Gruppo Renault - e di passare dalla ricerca dei volumi a quella del valore e della redditività. Un'organizzazione focalizzata su quattro forti marche e grandi funzioni trasversali consentirebbe di lavorare in modo più semplice, più orientato ai mercati e ai clienti, con uno spirito di squadra, per andare alla ricerca del miglior risultato possibile. Questa è una leva fondamentale per la ripresa del Gruppo''.



Con decorrenza immediata, il Gruppo Renault lancia dunque un progetto affinché la sua organizzazione evolva focalizzandosi sulle 4 business unit (BU) Renault, Dacia, Alpine e Nuove Mobilità e con l'obiettivo di dare ad ogni BU una organizzazione autonoma. La riflessione - si legge nella nota di Renault - verterà anche sull'organizzazione delle funzioni trasversali. Nell'ambito di questo progetto, la creazione, l'organizzazione e la realizzazione delle nuove BU saranno guidate da Luca de Meo, Ceo del Gruppo Renault, per Renault; da Denis Le Vot, direttore regioni, commercio e marketing del Gruppo per Dacia; da Cyril Abiteboul, direttore generale Renault Sport Racing per Alpine e, infine, da Clotilde Delbos, vicedirettore generale e direttore finanziario del Gruppo per Nuove Mobilità. Non appena sarà sufficientemente definito, precisa Renault, questo progetto di evoluzione dell'organizzazione sarà condiviso con le istanze di rappresentanza del personale.