Auto: mercato in ripresa, exploit Panda anche ibrida

Iniziano a farsi sentire ad agosto i segnali della ripresa del mercato dell'auto.. Nell'ottavo mese dell'anno, continua a registrarsi il primato della Fiat Panda, che non è più solo prima tra le vetture più vendute ma anche sul gradino più alto del podio nella classifica delle ibride elettriche (negli otto mesi il primato va alla Ford Puma). Tra le preferenze degli italiani si conferma in generale la tendenza all'acquisto di vetture rialzate: basti pensare che la quota di crossover e fuoristrada (48,1%) supera di gran lunga quella delle berline (43,5%), fino ad ora la carrozzeria preferita dai clienti dello Stivale. La campagna di incentivi alimenta gli acquisti ma anche e soprattutto la tendenza a preferire alimentazioni 'alternative' al diesel (che continua a scendere) e alla benzina, in particolare le ibride elettriche mentre si registra - al contempo - un exploit delle elettriche che sebbene i numeri contenuti hanno raggiunto la quota ragguardevole del 2,1%, da sottolineare rispetto a quella di dodici mesi fa che si fermava appena allo 0,6%. Con oltre 5.300 unità ad agosto la Fiat Panda si conferma l'auto preferita dagli italiani, seguita da altre due vetture del gruppo Fca (500X e Lancia Ypsilon), quasi a voler sottolineare la maggiore propensione all'acquisto di vetture italiane. Giù dal podio troviamo la Ford Puma (con 2.193 unità) che si aggiudica anche il primo posto nella classifica delle ibride-elettriche più vendute nei primi otto mesi, quella di agosto vede il trionfo della nuova versione ibrida della Panda.



Vanno bene anche le plug-in con al primo posto la Ford Kuga, lanciata lo scorso marzo e che nei sei mesi ha già superato le 1.100 unità mentre per quanto riguarda e vetture full electric il primato va alla piccola Renault Zoe (506 unità ad agosto, 2.767 negli otto mesi, a seguire la Vw Up! e la Tesla Model 3 (che è quarta invece nella classifica del periodo gennaio-agosto). Continua il calo del diesel che arriva a quota 35,3% e si registra, ad agosto, una forte flessione anche per le vetture a benzina (36,2% rispetto al 43,7% dell'anno precedente). Infine, per quanto riguarda le carrozzerie, in rialzo crossover e fuoristrada con la Fiat 500X, la Ford Puma e la Renault Captur ha occupare il podio della prima categoria mentre per la seconda il primato va a Jeep con Compass e Renegade seguiti da un'altra vettura Fca, l'Alfa Romeo Stelvio.