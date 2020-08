Gruppo Bmw taglia forza lavoro alla fabbrica Mini di Oxford

I media britannici hanno lanciato in queste ore l'allarme: centinaia di persone stanno per perdere il lavoro presso la fabbrica di automobili Mini a Oxford. Come riferisce la BBC, il Gruppo Bmw proprietario dell'impianto, ha indicato in un numero compreso fra 400 e 950 quello dei dipendenti locali che sarebbero interessati al provvedimento.



L'impianto passerà da un schema su 3 turni ad uno su 2 a metà ottobre, restando operativo 5 giorni alla settimana. Gli interessati ai tagli, che lavorano tutti a tempo pieno sulla linea di produzione, saranno informati a metà settembre. ''Come altri produttori automobilistici - ha dichiarato il direttore delle risorse umane Bob Shankly - abbiamo dovuto modificare le nostre previsioni sui volumi per il 2020. Ed abbiamo quindi preso la difficile decisione di modificare i turni alla fabbrica Mini di Oxford da ottobre. Questo ci darà la flessibilità di cui abbiamo bisogno per adattare la nostra produzione a breve e medio termine, in base agli sviluppi nei mercati globali''. Alla BBC Shankly ha spiegato che ''la decisione è stata presa dopo uno stretto confronto con i rappresentanti sindacali e nel farlo abbiamo cercato di proteggere quanti più posti di lavoro possibile, prendendo anche le misure necessarie per garantire la stabilità della nostra attività alla luce di questo periodo di condizioni di mercato volatili e imprevedibili''.