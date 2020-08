Germania: Merkel incontra vertici industria auto l'8/9

Un vertice sull'auto in Germania si terrà il prossimo 8 settembre tra la cancelliera Angela Merkel, alcuni esponenti del governo tedesco, i vertici delle grandi imprese dell'industria dell'auto, l'associazione dell'Industria (Vda) e i rappresentanti dei sindacati. Lo rende noto Handelsblatt da fonti non ufficiali. Insieme si discuterà della crisi dell'auto alla luce della crisi generata dal coronavirus, ma anche del passaggio strutturale verso la digitalizzazione e l'elettromobilità per la crisi climatica.

L'incontro in videoconferenza avverrà nell'ambito dell'iniziativa "concerted Action mobility" che dal 2019 è la finestra istituzionale di dialogo tra il settore dell'auto e la politica. Da giorni sulla stampa tedesca si discute della proposta del sindacato Ig Metall della settimana di 4 giorni.

Non è chiaro se, anche questo tema sarà oggetto di discussione.

La coalizione di governo lo scorso giugno aveva varato un pacchetto di agevolazioni alla mobilità sostenibile.