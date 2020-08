Energia: Up, a luglio -13,9% consumi petroliferi

A luglio i consumi petroliferi italiani sono stati in totale 4,8 milioni di tonnellate, - 13,9% (-783.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2019. Lo comunica l'Unione petrolifera in base alle rilevazioni Mise.

Nonostante il calo del turismo, spiega la nota, grazie "alla ripresa delle attività manifatturiere e alle vacanze" il turismo nazionale "ha determinato un recupero dei volumi di benzina, gasolio e Gpl". In particolare fa sapere l'Unione petrolifera, i consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio) hanno segnato un -6,9%. Tonfo del carburante per aerei che nel mese di luglio crolla del 70%