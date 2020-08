Ford e Mitec concludono anni di contenzioso con un accordo

La giustizia viaggia lentamente anche in Germania, se è vero che per arrivare alla conclusione di una causa tra Ford e il fornitore Mitec (specializzato in sistemi di bilanciamento per motori e componenti per trazione integrale) ci sono voluti 13 anni con la soluzione del contenzioso arrivata per un accordo tra le parti e non per sentenza. Come riporta il quotidiano della domenica Welt am Sonntag, la Casa dell'Ovale Blu pagherà circa dieci milioni di euro per porre fine alla controversia legale con Mitec, nata dopo la sospensione di un rapporto di fornitura nel 2006/2007. A confermare l'accordo Il rappresentante di Eisenach (dove ha sede la Mitec) della IG Metall, Uwe Laubach, mentre da Ford è arrivata solo la comunicazione che ''i dettagli dell'accordo sono riservati''. A causa della disputa con la Casa dell'Ovale Blu, la Mitec è fallita e secondo l'ex proprietario Michael Militzer ''l'accordo che il curatore fallimentare ha fatto con Ford è un disastro'' visto che verranno pagati solo 10 milioni di euro, mentre il danno è compreso tra 80 e 100 milioni''. Mitec, che era arrivata ad avere più di 1.000 dipendenti, aveva fornito a Ford sistemi di bilanciamento per motori e parti per trazione integrale fino al 2007. Ford aveva poi concluso il rapporto di fornitura e Mitec aveva accusato la Casa del'Ovale Blu di aver trasmesso informazioni tecniche ai concorrenti in Messico con l'obiettivo di acquistare parti a un prezzo inferiore.