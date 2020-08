PSA assume 500 lavoratori per sito francese Rennes La Janais

E' soprattutto grazie al successo dei modelli C5 Aircross e 5008 che PSA ha confermato il programma, già concordato con i sindacati, per aggiungere un terzo turno di lavoro nello stabilimento PSA di La Janais, nelle vicinanze di Rennes in Francia. Si tratta di circa 500 lavoratori che arriveranno in fabbrica da settembre a fine anno e che faranno funzionare anche nella notte le due linee di assemblaggio, per arrivare ad un obiettivo di 600 unità al giorno rispetto alle 200 prodotte nello scorso maggio.

Come precisa il magazine specializzato L'Usine Nouvelle, a Rennes La Janais nel 2019, sono stati prodotti 154.081 veicoli, livello che ha permesso di fare riguadagnare all'impianto - di cui nel 2015 si discuteva la chiusura - la sostenibilità industriale. Perché nel 2015 molti osservatori contavano su una possibile chiusura di questa fabbrica di automobili che ha potuto mettersi in discussione per tornare alla redditività. Ad oggi, lo stabilimento PSA Rennes La Janais impiega 3.000 persone di cui il 75% sono operai, 20% impiegati e il 5% quadri.