Mitsubishi Motor impatto piano razionalizzazione sull'Italia

A poche ore dall'annuncio delle decisioni prese globalmente da Mitsubishi Motor e riguardanti anche un piano di revisione della gamma prodotto e della presenza in Europa, arrivano i commenti della organizzazione commerciale che importa, distribuisce e assiste nel nostro Paese i modelli Mitsubishi. ''Nel contesto di questo piano globale di razionalizzazione e ottimizzazione dei costi comunicato da Mitsubishi Motors - ha dichiarato Giuseppe Lovascio, general managerdi Mitsubishi Motors Automobili Italia - continueremo a presidiare il mercato italiano attraverso l'attuale struttura che, in quanto parte dell'importatore e distributore Gruppo Koelliker, non verrà impattata. Il nostro impegno rimarrà il medesimo per garantire ai clienti attuali e futuri lo stesso livello di offerta, proposizione e consulenza di sempre. La strategia italiana farà infatti leva sull'interlocuzione diretta con il Giappone per gestire al meglio la situazione edi modelli che hanno già visto il loro ingresso in Italia come L200, punta di diamante del segmento pick-up, o che saranno a breve lanciati come Space Star, la nuova city car che rappresenta una risposta di tendenza e funzionale pensata per un pubblico più giovane''. A sua volta Luca Ronconi, AD di Gruppo Koelliker ha ricordato che ''Mitsubishi Motors è un marchio storico ed importante nel panorama automobilistico, sinonimo da sempre di capacità tecnologiche di alto livello. Da oltre 40 anni è una realtà molto apprezzata dal pubblico italiano che continuerà a trovare in Mitsubishi Motors Italia e nella sua rete di concessionari partner di fiducia, sia per l'acquisto di nuovi modelli sia per tematiche inerenti all'assistenza post-vendita. In questo senso desidero rassicurare sia gli attuali possessori di modelli Mitsubishi sia i nuovi: continueremo a rappresentare il marchio Mitsubishi Motors in Italia con la serietà e la professionalità che ci hanno sempre contraddistinti come Gruppo Koelliker''. Ronconi ha poi aggiunto, guardando al domani che ''è nel solco della nostra migliore tradizione di importatori e scopritori di brand di successo che stiamo lavorando da tempo allo scouting di nuovi marchi da distribuire nel nostro Paese. Il Gruppo Koelliker, che quasi un anno fa ha inaugurato un nuovo ciclo e rinnovato la società da un punto di vista finanziario ed operativo, ha infatti importanti piani strategici volti a lanciare sul mercato italiano nuovi brand emergenti. Ci stiamo muovendo velocemente verso una mobilità elettrica e sostenibile per presentaremolteplici soluzioni capaci di soddisfare le esigenze più diverse: da suv premium ad alte prestazioni a cross-over pensati per un pubblico più allargato, fino ai veicoli commerciali indicati per le attività logistiche nei centri urbani. Abbiamo un obiettivo ambizioso: quello di affermarci come un consulente fidato su tutti i temi della mobilità, attuale e futura, non solo in termini di prodotti ma anche di servizi a supporto. Il mondo dell'automotive, che sta affrontando una crisi senza precedenti, ha l'occasione di ridefinire profondamente il paradigma della mobilità e il Gruppo Koelliker vuole essere un attore importante in questa fase di grande rilancio del nostro settore''.