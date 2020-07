Tesla, Elon Musk promette l'auto completamente autonoma entro l'anno

Elon Musk promette ancora una volta che le auto Tesla potrebbero essere completamente 'autonome' già quest'anno. "Ho fiducia che avremo la funzionalità del livello cinque di autonomia", quello più alto e che indica che un'auto può andare da sola, "già quest'anno. Non ritengo che si siano sfide fondamentali" per centrare l'obiettivo, spiega Musk parlando di "piccoli problemi" da risolvere. Sono anni che Musk ripete che Tesla è a un passo da una vettura completamente autonoma: lo aveva fatto nel 2016 per la prima volta e ha continuato a farlo successivamente, assicurando che ogni anno era quello buono. Una promessa mai mantenuta.

Più intelligenza artificiale e un software generalmente più intelligente saranno utilizzati nella Gigafactory di Tesla a Shanghai, ha annunciato oggi Elon Musk, l'amministratore delegato di Tesla, nel suo intervento alla cerimonia di apertura della World Artificial Intelligence Conference (WAIC). Musk ha anche sottolineato che ci vorrà del tempo per impiegare appieno l'efficacia dell'intelligenza artificiale in una fabbrica. Secondo Musk, una fabbrica può essere considerata come un complesso cibernetico collettivo, che coinvolge uomini e macchine, con una componente robot che nelle aziende manifatturiere è molto più elevata. "Penso - ha detto Musk - che col tempo ci saranno più posti di lavoro e contemporaneamente la creazione di lavoro sarà facoltativa. Una delle false promesse che a volte la gente riceve è che nell'economia ci sia un numero limitato di posti di lavoro. Sicuramente non c'è un numero finito di posti di lavoro", ha detto Musk, aggiungendo che la sua più grande preoccupazione per la crescita è essere capace di trovare abbastanza risorse umane. Alla fine del suo discorso, Musk ha espresso gratitudine per il duro lavoro della squadra di lavoratori cinesi e ha espresso il desiderio di fare una visita in Cina il prossimo anno.