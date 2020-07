Auto: a giugno raddoppiano le vendite di ibride, boom di suv

Raddoppiano le ibride e si registra un boom per i suv: sono le due tendenze positive che emergono in un mese di giugno che doveva essere della svolta per il mercato automobilistico in Italia, e che invece stenta a decollare. Il calo del 23% fa infatti registrare circa 500mila auto in meno vendute rispetto al primo semestre del 2019, con una stima che potrebbe salire - per fine anno - a quota 700mila. Nonostante ciò si confermano alcune delle tendenze ormai consolidate dei mesi precedenti all'emergenza Covid-19: una su tutte la conferma, per l'ennesima volta, di Fiat Panda come auto più amata dagli italiani (ora disponibile anche in versione ibrida). E' quanto emerge da un'analisi dell'Unrae, l'associazione che rappresenta le Case automobilistiche estere in Italia. Poco più di 9mila le unità vendute a giugno (46mila nel primo semestre): al secondo posto della top ten di giugno si posiziona un'auto straniera, la Renault Clio (a quota 3.805) che è terza, invece, alle spalle di Ypsilon nella classifica semestrale. Prendendo in riferimento il sesto mese dell'anno, al terzo posto scende la Lancia Ypsilon, seguita poi da altre due auto del gruppo Renault, Dacia Sandero e Renault Captur. Il mercato si orienta sempre più verso le vetture a seduta rialzata, suv, crossover e fuoristrada che sommati raggiungono quasi la stessa quota di mercato delle berline, dividendo di fatto in due macro-aree le preferenze degli automobilisti italiani (46,7% la quota dei suv contro 44,6% delle berline).



Infine un focus sull'alimentazione: scende ancora la quota del diesel (36,6% a giugno 2020 contro 41,9% dell'anno precedente) ma è in calo anche quella del benzina (39,8% del 2020 contro 42,8%). Più che raddoppiate le vendite degli ibridi che passano ad una quota del 13,3% rispetto al 5,5% di giugno 2019: tra le preferite la nuova Toyota Yaris, seguita dalla Ford Puma (che nei sei mesi con 6.492 unità è la ibrida più venduta) e il suv Toyota C-HR, quarta invece la Fiat Panda in versione a doppia alimentazione. Raddoppiata anche la quota delle auto a zero emissioni con una sorpresa in cima alla lista: a giugno l'elettrica più venduta in Italia è la Tesla Model 3 (317 unità), seguita da Renault Zoe (che con oltre 2mila unità è la prima nella classifica semestrale). Terza ancora la Smart Fortwo, che ora è disponibile solo nella versione full electric, e a seguire la piccola Up! con alle spalle le due francesi 2008 e 208 di Peugeot.