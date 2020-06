Toyota, crollo della produzione globale: a maggio, -54%

La pandemia del coronavirus continua a pesare sui conti di Toyota, che annuncia un crollo della produzione a livello globale dall'inizio delle statistiche, nel 2004. In maggio l'output è sceso del 54,4% a 365.900 veicoli, con le vendite globali in calo del 32% a 576.500 vetture, sebbene quest'ultimo dato sia in miglioramento rispetto al meno 46% di aprile. La produzione della prima casa auto nipponica fa dunque segnare il quinto mese consecutivo col segno meno, in linea con il blocco degli impianti durante l'emergenza sanitaria, e il drastico rallentamento della domanda in gran parte dei mercati dove opera l'azienda.

Nello specifico, la produzione è scesa del 78,5% nel Nordamerica e del 59% in Europa, mentre risulta in controtendenza in Cina, con un aumento del 13,5%, a poco più di 137mila veicoli, in scia alla progressiva frenata delle infezioni.