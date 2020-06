Nissan: 'In crisi su fiducia per il nuovo corso'

Avanti con il perfezionamento delle riforme strutturali per un ritorno - il più spedito possibile - alla redditività. È quanto ha ribadito dal quartier generale di Yokohama l'amministratore delegato di Nissan, Makoto Uchida, in mezzo a un coro di proteste degli azionisti, delusi dai risultati della casa auto e il prolungato rallentamento della performance finanziaria del gruppo. Uchida ha chiesto scusa per la cancellazione del dividendo dopo la perdita annuale netta del valore di 5,5 miliardi di euro nell'anno fiscale concluso al 31 marzo, la prima negli ultimi 11 anni, confermando il restringimento della capacità produttiva di circa il 20% a 5,4 milioni di autoveicoli. Tra gli azionisti si sono levate critiche per il mancato sfruttamento dell'alleanza con la francese Renault, racconta la stampa nipponica, assieme alle numerose richieste di un ulteriore taglio degli stipendi ai dirigenti della casa auto, con il titolo vicino ai minimi storici. Il management ha spiegato che le tre aziende che formano il gruppo Nissan-Renault-Mitsubishi Motors manterranno un livello di indipendenza adeguato a garantire la priorità ai risultati individuali legati ai volumi di vendita e agli utili.



Gli analisti ritengono che la terza casa auto stia scontando gli anni di investimenti eccessivi per garantire l'espansione del gruppo, portati a termine sotto la direzione dell'ex presidente Carlos Ghosn, arrestato nel novembre del 2018 per illeciti finanziari e fuggito in Libano lo scorso dicembre. L'attuale fase di contrazione del mercato della quattro ruote causata dalla pandemia del coronavirus ha fatto il resto, minando la sostenibilità dell'azienda. Il rosso del 2019 si confronta con la perdita del 1999, quando lo stesso Ghosn fu mandato in Giappone dall'alleata Renault a salvare la Nissan, allora sull'orlo della bancarotta. Per l'anno fiscale appena concluso la casa auto ha messo in conto una spesa di 600 miliardi di yen, l'equivalente di 4,9 miliardi di euro, per operazioni di ristrutturazione che comprendono la chiusura degli stabilimenti di Barcelona e in Indonesia. Dall'arresto di Ghosn, a fine 2018, il valore del titolo è sceso dai poco più di 1.000 yen, fino a raggiungere i minimi a 310 yen, lo scorso aprile.