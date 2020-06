Jelinek, mercato auto Italia a -30%: piccoli segnali ripresa

(di Nuviana Arrichiello)

Il mercato dell'auto dopo il Covid-19 è sicuramente cambiato, ma è ancora presto per avere un 'quadro' chiaro della situazione. Di certo il 'colpo' a fine anno si avvertirà, con un pronostico per il 2020 - condiviso con l'Unrae, (Unione nazionale rappresentanti case estere in Italia) - di circa il 30% in meno delle vendite.

Jelinek (Mercedes): "Mercato auto Italia a -30%, piccoli segnali di ripresa"

Radek Jelinek, presidente e amministratore delegato di Mercedes Benz Italia non si lascia andare a tanti giri di parole e sulla situazione del mercato automotive nazionale, dopo la pandemia da Coronavirus e il conseguente lockdown va dritto al sodo: ''aprile e maggio sono stati mesi senza fatturazione, per noi e per i concessionari e la situazione è stata davvero molto difficile'' ma, lasciando trasparire anche un cauto ottimismo ''la ripartenza, soprattutto in queste ultime due settimane è stata davvero positiva''. Basti pensare che il marchio, già a giugno, è riuscito a mettere a segno l'orders take (raccolta ordini) dell'anno scorso: ''sul nuovo e sull'usato, ma anche per quanto riguarda il customer service stiamo procedendo bene. Ci auguriamo di recuperare qualcosa, ma di certo sarà impossibile farlo per i due mesi persi''. Dal punto di vista sociale e comportamentale, però, qualcosa è cambiato, ma probabilmente - come sostiene il numero uno della divisione italiana della Stella - questa inversione di attitudine non è necessariamente legata al Covid-19. ''Penso che il mercato sia già cambiato da qualche anno - ha precisato - Dieci anni fa un cliente entrava sette volte in un concessionario per acquistare l'auto, oggi la media è di 1,4 volte perché ci si informa online e si arriva nello show room già con le idee chiare, solo ed esclusivamente per ultimare la trattativa''.



A gennaio Mercedes Benz Italia ha lanciato uno show room online per acquistare le auto attraverso il quale il cliente può fare la trattativa e colloquiare con il concessionario, non si tratta di una vendita diretta ma lo shop riguarda solo ed esclusivamente auto degli stock dei concessionari sul territorio nazionale, una sorta di trasposizione sul web dello show-room reale. Nonostante la battuta d'arresto legata al Covid-19, comunque, i piani del colosso di Stoccarda vanno avanti nella direzione di una mobilità del futuro che sia sostenibile, condivisa (anche se in questo periodo si preferisce l'auto privata ai sistemi di car sharing per una questione di sicurezza e distanziamento sociale) e soprattutto tecnologica. ''Il nostro progetto va avanti con il paradigma dell'Ambition 2039: obiettivo è quello di diventare CO2 neutral - come azienda - undici anni prima degli obiettivi dell'Ue - ha aggiunto Radek Jelinek - . La strada dell'elettrificazione è ormai segnata: già oggi abbiamo in gamma undici ibride e cinque elettriche, un portfolio in continua crescita. E poi c'è la tecnologia diesel, sulla quale abbiamo investito tanto e che riguarda un motore molto pulito e ancora molto importante nella nostra gamma prodotti''. Gamma prodotti, quella di Mercedes, che trova la sua punta di diamante nelle compatte, Classe A e Classe B, e nel sistema 'MBUX' per dialogare in maniera intelligente e molto intuitiva con l'auto: ''I primi mesi di quest'anno è arrivata la GLB e poi a seguire la nuova GLA, si tratta - ha concluso Jelinek - di due suv compatti con motori puliti che rendono la nostra offerta ancora più interessante''.