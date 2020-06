Cupra Formentor, ordini al via a luglio: consegne in autunno

Il primo modello del marchio Cupra, il suv Formentor coupé, arriverà nelle concessionarie europee questo autunno.



I clienti potranno effettuare il loro ordine in anticipo, a partire da luglio. La produzione del Formentor, che prende il nome dall'estremità orientale dell'isola di Maiorca, inizierà questa estate sulla linea 2 dello stabilimento di Martorell, vicino a Barcellona.



Al momento del lancio, Cupra Formentor sarà disponibile con un'unità benzina a quattro cilindri turbocompressa TSI da 2,0 litri con una potenza nominale di 310 CV (306 CV) e 400 Nm (295 libbre-piedi) di coppia, e verrà fornita con una trasmissione a sette velocità DSG a doppia frizione e sistema AWD 4Drive di serie.



 A partire dal 2021, Formentor offrirà anche un propulsore ibrido plug-in proveniente dalla nuova Cupra Leon, che combina un motore a benzina 1.4 TSI da 150 CV (148 CV) con un motore elettrico da 115 CV (113 CV).



Il Formentor integra inoltre la più recente tecnologia di connettività e sicurezza, incluso un nuovo sistema di infotainment con uno schermo da 12 pollici e ausili per il conducente come Predictive Adaptive Cruise Control, Blind Spot Detection e Exit Assist.