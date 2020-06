Bentley Mulsanne, stop produzione dopo 11 anni e 7.300 unità

Dopo 7.300 esemplari venduti, una cifra di tutto rispetto visto che il prezzo medio è stato di 284mila euro, la Bentley Mulsanne è arrivata alla fine del suo ciclo vita, passando il testimone di 'ammiraglia' della Casa di Crewe (dal 1998 di proprietà del Gruppo Volkswagen) alla Flying Spur.

L'ultimo esemplare, una Mulsanne Speed 6.75 Edition by Mulliner, verniciata in Rose Gold e Tungsten - e destinata a un fortunato cliente negli Stati Uniti - è uscito dalle linee di montaggio della fabbrica nel Cheshire festeggiato, nel pieno rispetto delle misure sulla protezione dal Covid-19, dalle maestranze di Bentley. Con lo stop a questa produzione si ferma anche la fabbricazione del motore V8 biturbo di 6,75 litri, che ha appunto dato il suo nome alla serie speciale finale: ''Mulsanne è il culmine di tutto ciò che alla Bentley abbiamo imparato durante i nostri primi 100 anni nella produzione delle migliori auto di lusso al mondo - ha commentato Adrian Hallmark presidente e Ceo di Bentley - Fiore all'occhiello della nostra gamma per oltre un decennio, Mulsanne ha consolidato saldamente il suo posto nella storia di Bentley diventando una vera icona.



Sono immensamente orgoglioso delle centinaia di designer, ingegneri e artigiani che hanno dato vita alla Mulsanne negli ultimi dieci anni. Ora, mentre iniziamo il viaggio di Bentley per definire il futuro della mobilità di lusso sostenibile attraverso la nostra strategia Beyond100, il ruolo di punta nel nostro portfolio è passato alla ultima generazione di Flying Spur ''. Da quando Mulsanne venne presentata nel 2009 a Peeble Beach, oltre 700 persone hanno lavorato per quasi tre milioni di ore alla berlina ultra lusso di Bentley. Per la produzione della carrozzeria sono state fatte circa 42 milioni di saldature a punti, mentre la creazione degli interni in pelle ha richiesto più di un milione di ore. E, come tocco finale, sono state impiegate quasi 90.000 ore per lucidare le auto in uscita dallo stabilimento di Crewe, assieme a oltre quattro milioni di controlli di qualità.