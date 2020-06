Daimler, a Winterthur (Svizzera) nuovo centro competenza bus

Daimler apre uno dei più moderni centri di competenza degli autobus a Winterthur.EvoBus Schweiz AG si è infatti trasferito a Winterthur e raggruppa ora tutto il suo intero know-how nel nuovo sito. Su uno spazio di 20.000 metri quadrati, i dipartimenti di vendita (veicoli nuovi e usati), amministrazione e servizio collaboreranno strettamente.



Il servizio clienti e l'edificio operativo BusWorld Home (BWH) offrono una moltitudine di servizi tutti relativi agli autobus di Mercedes-Benz e Setra. L'area comprende un'officina specializzata, un'officina elettrica, zona riparazione di carrozzeria e verniciatura, una pista diagnostica, preparazione di nuovi veicoli e diversi sistemi di lavaggio dei veicoli. Che si tratti di clienti locali o regionali o di autobus in transito, questo servizio completo, offerto con il marchio di servizio OmniIplus, è unico in Svizzera.BusWorld Home Winterthur (distretto di Wülflingen) riunisce tutta la sua intera competenza ed esperienza, dai minibus agli autobus da turismo con gli ultimi standard di sicurezza, agli autobus urbani di linea con azionamento completamente elettrico con la più recente tecnologia a batteria su 16 piste officina completamente attrezzate. Il BWH Winterthur di nuova costruzione offre quindi le migliori condizioni per un servizio di autobus di classe superiore veloce e unico. Inizia nella moderna sala parto attrezzata per i nuovi veicoli. Anche i veicoli usati vengono controllati prima della vendita e tecnicamente elaborati secondo la classificazione. L'officina offre 28 spazi per gli autobus, dai minibus all'autobus a due piani Setra alto quattro metri. A BusWorld Home Winterthur-Wülflingen c'è uno staff totale di 97 persone. BWH Winterthur è anche completamente orientata verso l'elettromobilità. Insieme alle sedi Daimler Buses di Mannheim e Dortmund, è uno dei centri di formazione europei per autobus elettrici. Qui conducenti e meccanici (clienti esterni e partner di servizio) e specialisti interni sono specificamente formati per la gestione professionale dei veicoli elettrici e la loro tecnologia ad alta tensione. L'intera sezione AuS (Arbeit unter Spannung / working under voltage) supera tutti i requisiti di sicurezza ed è dotata delle più moderne attrezzature e strumenti.