Honda decide per ritiro Civic Sedan da mercato giapponese

Nella maggior parte del mondo, le auto tradizionali stanno perdendo terreno per crossover e suv, ma non in Giappone, dove i clienti sono ancora attratti dalle small car. Motivo per cui il marchio Honda ha deciso di ritirare dalla terra del Sol Levante la versione sedan di Civic, poiché il modello a quattro porte non ha prodotto i risultati sperati nel Paese (1.619 unità vendute nell'ultimo anno fiscale, rispetto a 250.000 esemplari della minicar N-Box).



La notizia riportata da AutoNews, trova riscontro nel sito web di Honda da dove la Civic sedan sembra essere proprio sparita. Tuttavia, la hatchback a cinque porte è ancora in vendita con un prezzo consigliato di 2.948.000 yen, pari a 27.575 dollari, e sarà affiancata dalla Civic Type R aggiornata a partire da questa estate.



Nel frattempo, Civic è ancora popolare tra gli acquirenti statunitensi, poiché la Honda ha venduto 325.650 unità su questo mercato lo scorso anno. La Civic sedan è quotata online con un prezzo di partenza di 20.650 dollari, mentre la Civic Si è in vendita a partire da 25.200 dollari. Inoltre la Civic Hatchback è in vendita a un prezzo consigliato di 21.750 dollari. La Civic coupé e la Civic Si coupé sono quotate rispettivamente da 21.050 e 25.200 dollari, mentre la Civic Type R parte da 36.995 dollari.