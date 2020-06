Bmw-Mercedes sospendono per ora accordo sulla guida autonoma

BMW e Mercedes mettono in pausa la partnership automobilistica nel settore della guida autonoma. Le due aziende tedesche avevano precedentemente concordato di lavorare insieme sullo sviluppo di questa tecnologia per una guida autonoma di livello 4. L'obiettivo dei due colossi dell'auto premium era quello di riuscire a rendere disponibile questa tecnologia sulle auto a partire dal 2024. Dopo un'attenta analisi avanzata sia da Bmw che da Mercedes, si è deciso di sospendere la collaborazione in quanto il piano meriterebbe una 'revisione approfondita'. Ma, attenzione, non si tratta di una rottura tra i due brand automobilistici quanto piuttosto di una semprice pausa: i lavori in comune riprenderanno, infatti, in futuro. Bmw e Mercedes andranno avanti in maniera autonoma in questo settore ma non si escludono altre collaborazioni. La sospensione temporanea, da quanto trapela, sarebbe principalmente di natura economica. Inoltre, a rendere tutto più complicato il rallentamento globale causato dal Coronavirus che ha indotto molte aziende a riconsiderare le loro aree di sviluppo, mentre alcune aziende hanno ritirato o rivisto alcuni progetti.