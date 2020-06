Auto, a maggio bene ibride e elettriche nonostante crollo

Con un mercato dell'auto che a maggio non ha mostrato segni di ripartenza (-49,6%) nel primo mese di riapertura dei concessionari dopo il periodo di lockdown, Fiat Panda si conferma la vettura più venduta in Italia con 6.477, in cinque mesi poco più di 37mila. Continua a crescere la percentuale dei suv venduti nel nostro Paese: nonostante il calo delle consegne rispetto allo scorso anno, la quota di mercato dei crossover è salita al 37,1% rispetto al 32,8% dello stesso mese dell'anno scorso. In cima alla lista la VW T-Roc, seguita dalla Fiat 500X e dalla Renault Captur. In lieve calo, rispetto a maggio 2019, le berline la cui quota si attesta al 42,1% (l'anno scorso erano al 47,2%).



Per quanto riguarda le alimentazioni, a maggio, continua l'inarrestabile discesa del diesel che raggiunge quota 36,1% con le Jeep Compass e Renegade tra le preferite dai clienti italiani, seguite dalla Fiat 500X. Exploit,nonostante i numeri bassi dettati dalla mancata ripresa del mercato dopo il lockdown, per le vetture ibride che raggiungono una quota del 12,5% (lo scorso anno a maggio la quota era del 5,4%).



In questo speciale settore, prima a maggio è stata la Ford Puma (1.200 unità) seguita da Suzuki Swift (906) e Toyota Yaris (753). Più che raddoppiata, invece, rispetto a 12 mesi fa, la quota delle elettriche che sale all'1.8%: la top ten vede in testa Renault Zoe (529), seguita da un'altra urban car, la Smart Fortwo (ora solo elettrica) e dalla piccola Up!. Quarto e quinto posto per le due city car elettriche di Psa Corsa (Opel) e 208 (Peugeot) mentre sesta è la Nissan eaf. Settima Tesla Model3 seguita da Hyundai Kona, Mini e Smart Forfour.