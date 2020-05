Moody's abbassa rating Renault

Moody's abbassa il rating di Renault da Ba1 a Ba2, e il rating di probabilità di default da Bai-Pd a Ba2-Pd, con outlook negativo. Conferma invece il rating di Fca a Ba1 e a Ba1-Pd la probabilità di default, con l'outlook che cambia a sotto osservazione con direzione incerta. Per Psa Moody's conferma il rating di Peugeot a Baa3 e l'outlook diventa invece negativo. L'agenzia di rating conferma anche quello di Volvo a Ba1, ma l'outlook è stato cambiato in negativo.

Moody's motiva l'abbassamento del rating per Renault con la stima che "la recessione causata dal coronavirus provocherà un pronunciato indebolimento nelle metriche di credito. Ci aspettiamo - viene spiegato - che durante il 2020 il margine rettificato potrebbe scendere al di sotto del -3%, rispetto a un già molto debole 0,8% nel 2019". Nota positiva viene segnalata nel "programma di ristrutturazione dell'azienda, un modo adeguato per affrontare la debolezza della redditività e migliorare la competitività". Per Fca l'agenzia di rating valuta positivamente la liquidità dell'azienda e la richiesta di prestito con garanzia Sace. Lo stesso per la liquidità di Psa e di Volvo, ma il parere sull'otlook riflette l'impatto potenzialmente grave che il coronavirus potrebbe avere sulle prestazioni operative e sulle metriche di credito nel 2021.