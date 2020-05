Fca: da cda Intesa Sanpaolo via libera a prestito

Il consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo riunitosi questa mattina, secondo quanto si apprende da fonti finanziarie, ha approvato la delibera relativa al finanziamento in favore di Fca Italy per un importo di 6,3 miliardi di euro, considerato il ruolo fondamentale del finanziamento stesso per la filiera italiana dell'automotive.

L'efficacia della delibera avverrà all'ottenimento della garanzia pubblica, riconosciuta da Sace, pari all'80% dell'ammontare e una volta completato l'iter contrattuale con Fca Italy.

Tale garanzia, ottenuto parere favorevole da Sace, sarà oggetto, fanno rilevare le fonti finanziarie, di decreto del Mef e pubblicato in Gazzetta Ufficiale previa approvazione da parte della Corte dei Conti, così come previsto dal decreto Liquidità dell'8 aprile scorso.



Fca: prestito interamente dedicato a attività italiane

L'accordo per il finanziamento da 6,3 miliardi di euro sarà con Fca Italy e sarà interamente dedicato alle attività italiane dell'azienda automobilistica. La finalità dell'operazione, secondo quanto si apprende da fonti, è quella di permettere a Fca Italy di retribuire i propri dipendenti, pagare i fornitori strategici per la produzione negli impianti italiani e mettere in sicurezza la realizzazione degli investimenti, in particolare quelli dedicati allo sviluppo ed all'elettrificazione dei nuovi modelli in produzione nei vari impianti. Intesa Sanpaolo, una volta perfezionato il contratto di finanziamento e verificatesi le condizioni relative alla concessione della garanzia Sace, al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in particolare quelli relativi al pagamento dei fornitori strategici ha definito un meccanismo innovativo che prevede l'utilizzo di conti correnti dedicati per la retribuzione dei dipendenti, i pagamenti dei fornitori e il supporto degli investimenti, così da assicurare sostegno alla filiera.

Fonti finanziarie fanno rilevare che la realizzazione dell'intervento avrà "rilevanti ricadute in termini di occupazione, investimenti e innovazione sostenibile". La ripresa delle attività della filiera Fca in Italia - fatta di tante aziende fornitrici di piccole e medie dimensioni - in una fase di ripartenza complessiva dell'attività economica del Paese, potrà agire da "volano anche in chiave più ampia. L'iniziativa, infatti, tiene conto dell'articolato tessuto di piccole e medie imprese organizzate in sistemi di filiere e spesso con forti relazioni a livello territoriale e ha come scopo quello di garantire maggiori risorse in particolare alla filiera italiana dell'automotive, così da affrontare il difficile contesto generato all'epidemia Covid-19". Negli ultimi 20 anni le aziende italiane del settore automotive hanno depositato circa 2.900 domande di brevetto allo European Patent Office (su un totale di 54.000 per il complesso dei settori) pari al 5% circa, numero elevato se si considera la natura mid-tech dell'auto. I brevetti sono stati in larga parte prodotti dalle imprese della filiera.