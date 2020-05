Moto: fatturato Energica in crescita nel 2019, +47%

Fatturato di 3,2 milioni di euro in crescita del 47% rispetto all'anno precedente e valore della produzione pari a 5,7 milioni di euro. Sono i principali risultati consolidati al 31 dicembre 2019 di Energica Motor Company, società specializzata nel settore delle moto elettriche con sede a Modena, nel bilancio approvato ieri sera dal cda insieme al progetto di bilancio d'esercizio. Per il 2020 confermate le aspettative di crescita nonostante il periodo di chiusura per effetto della crisi sanitaria Covid-19.

"Il 2019 è stato un anno caratterizzato da numerosi importanti eventi che hanno determinato una svolta significativa nella gestione aziendale", afferma l'amministratrice delegata Livia Cevolini. "Siamo riusciti a soddisfare le aspettative con una crescita che prosegue con vigore anche nel corso dei primi mesi del 2020. Il fatturato nel 2019 è cresciuto del 47% mentre il risultato netto è sostanzialmente in linea con il precedente esercizio ma a differenza del 2018 contabilizza, in parte nelle immobilizzazioni e in parte a conto economico, i costi di ripristino del parco moto e attrezzature a seguito dell'incidente di Jerez senza includere tuttavia alcun rimborso che ci aspettiamo nell'anno in corso da parte delle compagnie assicurative. Nonostante il lockdown dovuto al Covid-19 - aggiunge - che ci ha costretti ad arrestare la produzione per circa un mese, nei soli primi quattro mesi del 2020 abbiamo ricevuto un portafoglio ordini con un controvalore pari al 125% dell'intero 2019".