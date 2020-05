Psa, negoziati con Fca avanzano a passo spedito

I negoziati in corso per le nozze tra Psa e Fca avanzano ad un "ritmo spedito", come già confermato dal numero uno del gruppo, Tavares: è quanto afferma un portavoce di Psa contattato dall'ANSA a Parigi. La fonte ha anche confermato il tabellino di marcia.Per arrivare al matrimonio tra il costruttore francese e il gruppo italo-Usa guidato da Mike Manley, i tempi stimati sono tra i "12 e i 15 mesi" dal momento dell'accordo siglato il 19 dicembre scorso, quindi tra fine dicembre 2020 e l'inizio della successiva primavera, nel 2021.