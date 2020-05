Great Wall, marchio Haval è migliore tra cinesi per i suv

Con oltre un milione di automobili prodotte nel 2018, Haval, marchio di Great Wall Motor (GWM) specializzato nei suv, è risultato il miglior brand automobilistico cinese nella produzione di questo tipo di veicoli. Un terzo della produzione del Gruppo GWM, è destinata all'esportazione, coprendo ben 60 Paesi. Great Wall Motors in questi anni ha aperto 8 centri ricerca e sviluppo, anche negli Stati Uniti e in Europa (Austria e Germania), impiegando più di 5000 ingegneri. Nel giugno 2018 è stata creata la joint-venture con BMW per lo sviluppo di motori elettrici e la produzione di Mini elettriche in Cina. Grazie ad accordi specifici con i produttori globali di componenti, Great Wall Motors e tutti i suoi marchi - a cominciare da Haval - possono accedere a best-practice globali, tecnologie all'avanguardia, qualità intrinseca, affidabilità e robotica avanzata. Tra i diversi fornitori possiamo citare per esempio, Bosch (che fornisce i dispositivi ABS ed ESP su tutta la gamma Haval), Continental, Valeo, TRW, Getrag, Borg Warner, Hella, Autoliv, Delphi, Honeywell, Sachs e Infinity by Harman. La dotazione di bordo e gli equipaggiamenti forniti di serie, rispondono ai migliori standard europei. Il brand automobilistico Haval, marchio del gruppo Great Wall, ha fatto il suo ingresso ufficiale sul mercato italiano scegliendo il modello H2, un suv di segmento C - quello che fa i maggiori volumi -, con una dotazione di eccellenza e un rapporto qualità/prezzo imbattibile.