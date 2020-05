Riparte Rcm a un anno dal fallimento

A meno di un anno dal fallimento va in nuove mani Rcm, storica realtà bolognese operante dagli anni settanta nelle lavorazioni meccaniche di precisione, principalmente per il settore automotive e fornitrice, tra gli altri, di Ferrari, Maserati, Fca, Porsche e Audi. Il tribunale di Bologna ha infatti decretato il trasferimento di proprietà di Rcm Spa a Rcm-Vrm Srl, nuova società costituita da Florenzo Vanzetto, patron di Vrm Spa, azienda che ha tra i suoi principali clienti anche Ducati.

Dopo il fallimento, a giugno 2019, per salvaguardare il valore dell'azienda, il patrimonio industriale locale e conservare i livelli occupazionali, il Tribunale aveva autorizzato il curatore fallimentare, Giacomo Barbieri, a proseguire l'attività in esercizio provvisorio. La produzione è quindi continuata regolarmente sotto lo stretto controllo degli organi della procedura fino al passaggio di consegne. Importante anche il contributo della Regione Emilia Romagna, del Comune di Valsamoggia e della Città metropolitana di Bologna con il Tavolo di salvaguardia.

Oggi la procedura fallimentare può contare su circa 4,4 milioni di euro derivati dalla vendita dell'azienda, e il passaggio degli 84 dipendenti in forza al momento di passaggio di consegne. Entro la settimana, annuncia la Città Metropolitana, tutti gli ex dipendenti, i professionisti e gli artigiani saranno interamente soddisfatti dei loro crediti, ricevendo un'iniezione di liquidità quanto mai vitale in questa difficile congiuntura.