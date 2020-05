Cina: FAW-Volkswagen, +41% vendite ad aprile

FAW-Volkswagen Automobile ad aprile ha venduto 165.714 veicoli, registrando un aumento mensile del 41% e una crescita annuale del 9,9%. Le vendite dei marchi Volkswagen hanno raggiunto 96.318 unità con un aumento mensile del 42,5%, Audi ha toccato le 55.888 unità con una crescita del 38% nel mese e Jetta ha venduto 13.508 unità con un incremento del 45,2% mese su mese. FAW-Volkswagen è una joint venture automobilistica tra China FAW Group e Volkswagen AG.

Si tratta di uno dei produttori di veicoli per il trasporto passeggeri più venduti in Cina e ha fissato un obiettivo di vendita di 2,33 milioni di unità per il 2020. Fondata nel 1991, FAW-Volkswagen ha cinque sedi di produzione in tutto il paese asiatico. Le sue vendite hanno superato i 20 milioni di unità dalla sua fondazione. (ANSA-XINHUA)