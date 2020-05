Volvo, vendite giù in aprile ma in Cina miglioramento

Nel mese di Aprile Volvo cala nelle vendite rispetto allo scorso anno ma l'andamento torna positivo in Cina. Lo scorso mese, infatti, la casa svedese ha venduto 31760 automobili, registrando un calo del 43,8 per cento rispetto allo stesso mese del 2019 a causa della pandemia da coronavirus che continua ad affliggere Europa e Stati Uniti. Nel frattempo, però, in Cina il mercato torna a dare buoni segnali grazie ritorno alla normalità dell'afflusso di clienti nelle concessionarie. Nel periodo da gennaio ad aprile, le vendite globali di Volvo Cars hanno raggiunto le 163649 unità, attestandosi in calo del 24,9 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio. La percentuale di vendite attribuibile alla gamma Recharge di Volvo Cars è raddoppiata nei primi quattro mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2019, passando dal 7 per cento al 14 per cento. 'Recharge' è il nome utilizzato per tutte le automobili Volvo ricaricabili, con propulsore elettrico al 100 per cento o ibrido plug-in. Le vendite in Cina si sono attestate a 14724 vetture in aprile, in aumento del 20,8 per cento rispetto all'aprile dell'anno scorso. Nei primi quattro mesi dell'esercizio in corso, le vendite si sono ridotte del 15,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Le vendite sul mercato statunitense hanno registrato un calo del 53,8 per cento rispetto all'aprile 2019 e si sono limitate a un totale di 3866 esemplari. La maggior parte degli stati federali ha abilitato piattaforme che consentono di finalizzare gli ordini da casa e ciò ha determinato una riduzione significativa del numero di clienti che si sono recati nelle concessionarie. Fra gennaio e aprile, le vendite negli Stati Uniti sono calate del 23,3 per cento rispetto ai primi quattro mesi del 2019, arrivando a 23351 vetture.



Sul fronte europeo, invece, le vendite di Volvo Cars sono state pari a 9283 unità in aprile, in calo del 66,8 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Nei primi quattro mesi del 2020 la Casa ha registrato una diminuzione delle vendite anno su anno del 30,3 per cento. In aprile, i risultati di vendita europei hanno risentito notevolmente delle limitazioni della circolazione imposte in diversi mercati importanti, fra cui Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Belgio. Sempre in aprile, il SUV medio XC60 è risultato il modello più venduto della Casa, seguito dal SUV compatto XC40 e dal SUV di grandi dimensioni XC90. Nel corso del mese, i SUV hanno costituito il 66,3 per cento delle vendite complessive dei modelli Volvo, in aumento del 62,4 per cento rispetto all'aprile dello scorso anno.