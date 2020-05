Rolls-Royce: Guardian, considera 8mila esuberi

Il costruttore di motori per jet Rolls-Royce Holding Plc (separatosi a suo tempo dal marchio delle auto di lusso) sta valutando esuberi per circa 8 mila posti di lavoro, su un totale di 52 mila dipendenti. E' quanto si legge sul sito del Guardian, che cita fonti nel settore dell'aviazione, duramente colpito dalle conseguenze economiche dell'epidemia di coronavirus. Non c'è ancora la conferma ufficiale sull'entità dei tagli da parte dei vertici dell'azienda britannica, che oggi hanno preso parte all'assemblea annuale degli azionisti, sebbene l'amministratore delegato Warren East abbia ammesso le forti difficoltà della congiuntura che richiede "decisioni" sulla forza lavoro. Al momento sono 4 mila i dipendenti di Rolls-Royce che nel Regno Unito hanno avuto accesso al piano di sussidi messo in campo dal governo per la pandemia. East è stato chiaro sul fatto che, a fronte della crisi del settore, la società è destinata a un ridimensionamento permanente delle sue attività. Si prevede per il 2020 una riduzione dei costi per 1 miliardo di pound.