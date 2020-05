Alfa Romeo: Arnaud Leclerc, cerchiamo di garantire continuità

"Stiamo tutti affrontando un periodo di grande difficoltà dovuta alla pandemia del Coronavirus, Le nostre persone lavorano instancabilmente con i nostri rivenditori e fornitori, cercando di garantire la continuità di tutte le nostre attività, per quanto possibile, nel pieno rispetto della legislazione e delle indicazioni delle autorità locali". Lo ha sottolineato Arnaud Leclerc, responsabile Alfa Romeo per l'Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), che ha presentato le nuove versioni Quadrifoglio di Giulia e Stelvio.

"Abbiamo creato in tempi molto brevi nuove piattaforme tecnologiche, abbiamo introdotto showroom virtuali e spazi di chat nei nostri siti per essere certi che i nostri rivenditori possano rimanere in contatto con i loro clienti e fornire supporto per eventuali richieste di informazioni", ha detto Leclerc. "Alfa Romeo vive un singolare periodo di trasformazione: alla fine dello scorso anno - ha ricordato - abbiamo lanciato la nuova Giulia e lo Stelvio MY20. Sono convinto che entrambi i modelli abbiano realizzato un salto di qualità in termini di tecnologia, comfort e sicurezza, pur mantenendo le qualità dinamiche, che ne hanno fatto dei benchmark nei loro rispettivi segmenti. All'inizio di marzo di quest'anno vi abbiamo sorpreso tutti con la straordinaria Giulia Gta. Vogliamo lanciare questo modello come regalo speciale a tutti gli Alfisti e gli appassionati di automobili. Si tratta di un omaggio a una delle icone della storia dell'automobilismo, la Giulia Gta del 1965. Ora che inizieremo a superare questa pandemia, mi avvarrò più che mai del prezioso sostegno del mio team e dei team allargati nei nostri mercati, affinché mi aiutino a valorizzare la passione e l'entusiasmo che tutti noi condividiamo per questo brand, e per continuare a proporre i nostri prodotti a un pubblico nuovo".