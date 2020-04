Coronavirus, Bosch riprende attività nei 100 siti nel mondo

Dopo un'interruzione della produzione in quasi 100 sedi Bosch in tutto il mondo, nel mese in corso l'azienda si prepara a una progressiva ripresa dell'attività. "Vogliamo assicurare forniture affidabili per soddisfare il ritorno graduale della richiesta dei nostri clienti, con l'obiettivo di contribuire alla ripresa dell'economia mondiale il più rapidamente possibile - ha dichiarato oggi Volkmar Denner CEO di Bosch nel corso della conferenza stampa annuale di bilancio - Il nostro obiettivo è sincronizzare la ripresa della produzione e mettere in sicurezza la catena di approvvigionamento, in particolare nel settore automotive.



Abbiamo già raggiunto questo obiettivo in Cina, dove i nostri circa 40 stabilimenti sono di nuovo produttivi e la filiera è stabile. Stiamo lavorando intensamente per fare lo stesso nelle altre aree geografiche''. Per riuscire nella ripresa della produzione, Denner ha spiegato che l'azienda sta predisponendo numerose misure volte a garantire una adeguata protezione dei collaboratori contro il rischio di contagio da coronavirus. Bosch intende adottare un approccio coordinato e comune insieme a clienti, fornitori, autorità e rappresentanti dei lavoratori.