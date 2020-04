Toyota: produzione crolla a marzo, vendite -24%

La contrazione della domanda su scala mondiale nel settore delle quattro ruote incide sulla produzione di autoveicoli col marchio Toyota, in calo del 20,6% in marzo rispetto allo stesso periodo del 2019, a circa 641.000 unità. Le vendite a livello globale sono diminuite del 23,8% a 681.500 unità riferisce la prima casa auto nipponica, incluse le controllate Daihatsu Motor e la sussidiaria Hino. Malgrado l'apertura degli impianti in Cina dallo scorso mese, gli stabilimenti in Europa e negli Stati Uniti rimangono tuttora chiusi per ottemperare alla disposizioni dei governi.

Notizie poco confortanti arrivano anche dalla concorrente Nissan, costretta drasticamente a rivedere le proprie previsioni per l'intero anno fiscale fino ad annunciare una perdita.

Nell'intero anno fiscale la terza casa auto nipponica per volumi di vendita stima infatti un'erosione dell'utile tra i 150 e i 160 miliardi di yen rispetto a un utile previsto di 65 miliardi, equivalente a 560 milioni di euro. Stessa dinamica per il risultato operativo, nella misura compresa tra i 120 e i 130 miliardi di yen, rispetto agli 85 miliardi attesi.