Coronavirus: Jelinek (Mercedes Italia), ecco come cambia auto

''Garantire il cash, non solo nostro ma anche quello dei futuri clienti; essere veloci e reattivi; mantenere la flessibilità adottando soluzioni nuove rispetto al passato e assicurare l'integrità operando in modo trasparente''.



È questa la ricetta per la ripresa del settore nella fase post Covid-19 predisposta da Mercedes Benz Italia. A precisarlo lo stesso presidente e ceo, Radek Jelinek, nel corso di una videocall con i giornalisti, per presentare le ultime novità del portfolio della Stella, i suv GLA e GLB. ''Il nostro obiettivo in questa fase era lavorare in sicurezza - ha aggiunto il ceo di Mercedes Benz Italia - e siamo riusciti a garantire ciò lavorando in smart working dagli inizi di marzo. Le officine hanno fornito gli interventi in caso di emergenza, insomma la macchina predisposta ha funzionato''. Per quanto riguarda poi la filiera, l'intero gruppo Daimler ha mantenuto costanti rapporti con i fornitori italiani, importanti per il gruppo tedesco che importa il 20% dei materiali di lavorazione proprio dal Belpaese. Jelinek ha poi posto l'accento sui cambiamenti che saremo costretti ad affrontare non appena l'emergenza della pandemia sarà finita: ''Cambierà il modo d'acquisto. In questo periodo abbiamo sperimentato le room virtuali, una sorta di salone interattivo dove il cliente poteva guardare l'auto proprio come se fosse in concessionaria. Attraverso questo sistema si possono espletare tutte le fasi di trattativa per l'acquisto di un'auto, tranne quella finale che continua a dover sere fisica. Stiamo inoltre continuando le nostre azioni commerciali - ha proseguito - Abbiamo una gamma nuova, a partire dai suv e puntiamo molto sull'ibrido plug in e sui nostri diesel puliti di nuova generazione''. '' Per la ripartenza è importante che il governo appoggi le nuove tecnologie e che incentivi allo smaltimento delle auto vecchie, più inquinanti e meno sicure. Un ruolo cruciale lo giocano, in questa fase, i concessionari con i quali abbiamo sempre mantenuto una comunicazione diretta in modo da riuscire ad affrontare le loro problematiche legate ad un fatturato che è stato praticamente annullato''.



A fargli eco il presidente di Federauto, Adolfo De Stefani Cosentino: ''In questa quarantena è cambiato tutto per noi concessionari ed ora è il momento di ripartire. Dal 4 maggio riapriremo e abbiamo già chiesto al governo una serie di interventi che non siano solo di incentivazione, l'obiettivo non è quello di fare in modo che il comparto ne esca con meno sangue possibile ma che ci sia una fase di rilancio a partire dall'eliminazione del malus, almeno per quest'anno, passando per la creazione di incentivi anche per le auto che arrivano ad emettere fino a 95 g/Km di CO2 e cercando di dare un contributo per smaltire le auto che sono già pronte, per arginare i danni legati al blocco della produzione e consentire di trattare il comparto automotive a livello fiscale, come avviene per gli altri paesi europei, in modo da non creare un dislivello''.