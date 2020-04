Skoda, garantita la fornitura di ricambi originali

La fornitura di ricambi originali Skoda non si ferma. Anche durante il periodo di chiusure parziali o totali a causa coronavirus, Lo Skoda Parts Center situato a Mladá Boleslav sta approvvigionando oltre novanta mercati, allo scopo di garantire la mobilità ai clienti e alle tante auto impiegate come mezzo di servizio o primo soccorso da personale medico e forze dell'ordine. In Italia sono oltre 500 le auto della Casa boema impiegate dalle forze dell'ordine o come mezzi di primo soccorso sanitario. In Repubblica Ceca, così come nei principali mercati Europei tra cui l'Italia, in media il 77 per cento dei Service Partner Skoda è ancora operativa per garantire l'assistenza necessaria. In particolare, lo Skoda Parts Center sta operando su tre turni, con l'impiego di oltre 600 collaboratori. Proprio per l'elevato numero di persone coinvolte e con l'obiettivo di massimizzare la sicurezza dello staff e dei fornitori, la casa automobilistica con il supporto della rappresentanza sindacale ha introdotto nuove ed estese misure di sicurezza. Prima dell'inizio del turno di lavoro, i collaboratori sono soggetti a controlli della temperatura a campione e a tutti sono forniti respiratori, mascherine o visiere protettive a seconda della zona di lavoro. Ovunque sono stati resi disponibili prodotti di disinfezione e informative sulle corrette procedure di igiene personale. Lo Skoda Parts Center si estende su una superficie di 180mila mq ed è il più ampio nel suo genere sul territorio della Repubblica Ceca. È uno dei tre soli depositi principali del gruppo Volkswagen in Europa e come tale svolge un ruolo essenziale per l'intero Gruppo. In questo periodo, ogni giorno partono dal centro circa novanta carichi su gomma di ricambi, mentre prima della pandemia la media giornaliera era di circa 190 carichi, equivalenti a 28mila spedizioni quotidiane.