Silk-Faw, Italia 'cuore' per le elettriche di alta gamma

Faw, il più grande produttore di auto cinese con oltre 4 milioni di veicoli venduti in Cina e nella classifica Fortune 100 con 90 miliardi di dollari di fatturato, e Silk Ev, società specializzata nell'ingegneria e nel design di auto con sede a Modena, New York e Changchun - spiega una nota - hanno annunciato oggi un accordo per la creazione di Silk/FAW per la progettazione, sviluppo e produzione di vetture di alta gamma full electric e plug-in". Sulla localizzazione degli impianti produttivi, come per R&Se design, c'è un "ipotesi Italia come cuore mondiale" nell'ambito di un progetto di respiro internazionale: "La decisione arriverà nelle prossime settimane". Silk/Faw "lancerà una nuova serie di vetture sportive e berline di lusso full electric e plug-in. Ha l'obiettivo - viene sottolineato come essenza del progetto - di combinare un'esperienza di guida emozionante e unica, sostenibile, con l'utilizzo di tecnologia all'avanguardia, un ecosistema globale di partners e fornitori di primissimo livello, materiali innovativi, per una driver experience del tutto nuova, in cui la persona è al centro dello sviluppo della vettura e connettività e digitalizzazione al suo servizio". Silk "è una società specializzata nell'ingegneria e nel design di auto con sedi in Italia, Cina e Stati Uniti. Collabora con i principali esperti dell'ingegneria e del design di auto a livello italiano e globale per la creazione di un nuovo brand di veicoli full electric che punta a diventare pioniere dell'innovazione tecnologica e dello stile".