MG, torna in Italia celebre brand Gb dopo 15 anni assenza

MG, la celebre marca britannica fondata cento anni fa come Morris Garage e dal 2005 passata nelle mani del colosso cinese Saic, sta per tornare in Italia, mercato che assieme alla Francia e altri Paesi Ue fa parte di un importante programma espansivo fuori dalla Cina. Lo ha detto ad Automotive News Europe Daniel Gregorious, responsabile vendite e marketing della filiale di MG in Gran Bretagna, mercato che non era mai stato abbandonato da questo storico brand anche nel passaggio Nanjing Auto di 15 anni fa e nemmeno con l'acquisizione di questa azienda (di proprietà statale) nel 2007 da parte del più grande conglomerato SAIC.



Oltre alla Gran Bretagna, MG è già presente in Europa anche in Norvegia e Olanda, sfruttando un solo modello, il crossover compatto e 100% elettrico ZS. Proprio il successo dell'attuale gamma MG, che aggiungerà altri modelli elettrici, sta incoraggiando l'azienda ad espandersi oltre il Regno Unito verso l'Europa continentale.

Quando il superamento della quarantena per il coronavirus lo consentirà - scrive Automotive News Europe - MG riprenderà i piani per il lancio in Italia e aprirà il suo primo showroom a Parigi. ''Se non fosse per i modelli elettrici - ha precisato Gregorious - sarebbe molto, molto più difficile farlo''.