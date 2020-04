Kia, dalla K900 alla Telluride: la gamma globale del brand

Dai motori termici agli ibridi fino ad arrivare ad una gamma a zero emissioni che non rinuncia a nessuna delle carrozzerie più richieste dal mercato. È questo il successo della ricetta della casa automobilistica sudcoreana Kia che nel 2019 ha venduto 2,77 milioni di nuovi veicoli a clienti in oltre 180 Paesi, attraverso i suoi oltre 5.000 concessionari, confermando la sua inclinazione assolutamente naturale di brand mondiale. L'offerta globale di Kia, in particolare, comprende dalle berline di lusso alle piccole city car, veicoli elettrici a batteria, ibridi, plug-in, autovetture ad alte prestazioni e un'ampia gamma di suv. A partire dal K900, iconico salone di lusso del marchio che ha contribuito a migliorare il successo del brand soprattutto nei mercati di Corea e Nord America. Alimentato da un motore GDI V8 da 5,0 litri, il più potente mai prodotto da Kia, c'è anche l'alternativa T-GDi V6 da 3,3 litri presente nella gamma Stinger. La gamma coreana si compone inoltre della Seltos, suv compatto dall'aria sportiva lanciato nel 2019 e prodotto in due stabilimenti di Kia: nel distretto di Anantapur, Andhra Pradesh, India e Gwangju, Corea. È venduto nei principali mercati di Kia tra cui India, Nord e Sud America, Russia e Cina. Ma Kia è anche Ray EV, primo veicolo elettrico della Corea lanciato nel 2011. Esclusivamente per il mercato coreano, il Ray EV è alimentato da un motore elettrico da 50 kW e una batteria ai polimeri di litio da 16,4 kWh di grande capacità. Può coprire 138 km con una singola carica. Arrivando invece in una dimensione più europea ecco che spunta nella lista il nome di Soul, che in Europa resta in vendita solo nella versione europea mentre altrove è possibile trovarla ancora nella sua variante GT-Line, dal look più sportivo con cerchi in lega da 18 pollici, pedane e accenti rossi. È equipaggiato con una sospensione sportiva e un motore turbo da 1.6 litri da 204 CV - simile a quello che si trova nella Ceed GT e nella ProCeed GT. In gamma anche la Kia Telluride, la più grande autovettura mai costruita dal marchio e cresce del successo come World car of the Year nel 2020. E ancora la Rio che in Europa è venduta nella versione 5 porte mentre altrove, per esempio in Russia, è disponibile nella declinazione a saloon a quattro porte. Altro esempio di suv è il Mohave che prende il nome dal deserto della California ed è disponibile con un motore a benzina V6 da 3,8 litri o una variante diesel CR6 V6 3.0. Tra le chicche della gamma coreana anche la Stinger GT420, prototipo da 422 cv creato e sviluppato da Kia nel Regno Unito, dalla prima pre-produzione dello Stinger, realizzata con l'aiuto, la consulenza e l'esperienza ingegneristica del Centro tecnico Hyundai Motor Europe a Rüsselsheim, in Germania. Infine disponibili anche la Kia Cadenza 2020 che ha fatto il suo debutto al Motor Show di Chicago e viene venduta anche in Corea con il nome Kia K7 (290 CV) e la K2700, un veicolo leggero serie K dall'ampia superficie di carico che rappresenta un caposaldo per i veicoli commerciali in Corea.