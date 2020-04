Coronavirus: Yamaha ordina chiusura impianti in Giappone

Si inasprisce la crisi per i produttori giapponesi di auto e moto, a causa del crollo della domanda provocato dalla pandemia del coronavirus. Yamaha Motor è solo l'ultima azienda in ordine di tempo a ordinare il fermo di quasi tutte le linee produttive e la chiusura degli uffici in Giappone dal 18 al 22 maggio. Nello specifico saranno interessate 46 basi produttive e circa 9.200 dipendenti.

Precedentemente Yamaha aveva annunciato la sospensione delle attività in sei stabilimenti di produzione di motociclette per 8 giorni, e due impianti di assemblaggio di motori fuoribordo per 16 giorni, entrambi durante il mese di maggio. Al momento solo due fabbriche attive nella robotica ad Hamamatsu, nella prefettura a ovest di Shizuoka, saranno esenti dal bando che prevede la chiusura generale di gran parte degli impianti.