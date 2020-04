Coronavirus: Skoda riprenderà la produzione il 27 aprile

Skoda si prepara a riprendere la produzione nei tre impianti produttivi della Repubblica Ceca a partire dal 27 aprile. Per la prevenzione del contagio -rende noto un comunicato - la Casa boema ha implementato oltre 80 prescrizioni obbligatorie a tutela di tutti i collaboratori, in accordo con la rappresentanza sindacale KOVO Union. Le disposizioni riguardano sia i dispositivi di protezione personale sia la riorganizzazione delle procedure sul luogo di lavoro.

"La produzione nei nostri impianti in Repubblica Ceca - ha affermato Bernhard Maier, Ceo di Skoda Auto - è stata sospesa il 18 marzo. È stata una decisione drastica ma giustificata dalla volontà di proteggere la salute di tutti. Ora è arrivato il momento di guardare avanti con rinnovato ottimismo. I Concessionari Skoda stanno gradualmente ritornando in attività nei vari paesi europei, riavviando la produzione siamo in grado di tornare a garantire la fornitura a tutti i nostri mercati.

Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato duramente nelle passate settimane per rendere possibile questa ripartenza".

"In stretta collaborazione con la rappresentanza sindacale KOVO Union - ha detto Bohdan Wojnar, Membro del Board Skoda per le Risorse Umane - nelle scorse settimane abbiamo sviluppato i protocolli "Safe Production" e "Safe Office". Questi comportano l'introduzione di oltre 80 prescrizioni obbligatorie per proteggere la salute delle persone nel miglior modo possibile".

Tra le prescrizioni, oltre alla diffusione di disinfettanti in ogni area di lavoro, è incluso l’obbligo di indossare mascherine in azienda, che saranno fornite da Skoda, per tutto il personale interno ed esterno. Le tempistiche di ogni turno produttivo sono state ripensate aggiungendo il tempo necessario alla disinfezione di ogni attrezzo, telefono, tastiera e superficie. Sono state riviste tutte le procedure di ingresso, quelle per la fruizione dei pasti nelle mense e quelle per la registrazione delle timbrature. In aggiunta, sono stati ripensati i gruppi di lavoro per ridurre al minimo le numeriche, mentre sono state create ulteriori aree ricreative per evitare assembramenti. Quando concesso dalla mansione, i collaboratori sono incoraggiati allo smart-working ed è stato ridotto il numero di persone che possono essere presenti in ufficio contemporaneamente. Per lo stesso principio, le pause durante l’orario di lavoro dovranno essere fruite singolarmente. Le misure protettive implementate saranno progressivamente ridotte, seguendo l’andamento del contagio da Coronavirus, in tre fasi successive.