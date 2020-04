Cnh: Fpt Industrial, tappeti autodisinfettanti e coprisedili

Da lunedì a giovedì rientrano progressivamente anche 500 lavoratori della Fpt Industrial, ex Iveco di via Puglia: 350 nel reparto motori, 150 nel reparto ponti e cambi. Le procedure prevedono, oltre a quelle già individuate per le Carrozzerie di Mirafiori, tappeti autodisinfettanti nelle aree comuni, distribuzione di un coprisedile per lavoratore ogni settimana, gadget aprimaniglia personale per accedere ai bagni, rinnovo completo degli spogliatoi.

Dal 4 maggio è previsto il rientro totale dei 2.090 lavoratori complessivi dello stabilimento.