Renault: crollano ricavi trimestre, -19% a 10,1 miliardi

Ricavi a picco nel primo trimestre dell'anno per Renault. Tra gennaio e marzo le vendite sono diminuite del 19% a 10,1 miliardi di euro, ha reso noto la casa automobilistica francese, spiegando che al momento non è possibile valutare quale sarà l'impatto del coronavirus sui propri conti. Le vendite nella sola Europa sono crollate del 36% contro il calo del 26% del mercato. A fare le spese maggiori del lockdown imposto per evitare il contagio è stato il marchio low cost Dacia.



In Europa, su un mercato in calo del 26,2%, le vendite del Gruppo Renault si riducono del 36,0% attestandosi a 321.756 unità, con una forte accelerazione della diminuzione a fine trimestre a causa della sospensione della maggior parte delle attività industriali e commerciali del Gruppo. La Marca Dacia, le cui vendite riguardano essenzialmente i clienti privati in un canale in forte calo, soprattutto in Francia (-41,7%), ha subito un forte impatto e registra un decremento del 44,5% delle immatricolazioni. La Marca Renault, invece, è in calo del 32,3%. Nel segmento veicoli elettrici in Europa, la Marca Renault ha venduto 22.810 veicoli nel primo trimestre, con una quota di mercato pari al 17,3%, soprattutto grazie a Nuova ZOE. Fuori dall’Europa, le vendite del Gruppo sono in calo del 13,4% nel primo trimestre. In questo contesto di crisi, i nuovi modelli lanciati nel secondo semestre del 2019 consentono di realizzare buone performance in alcuni Paesi. In Russia, la Marca Renault registra un aumento delle vendite del 9,2% grazie al successo di Arkana, su un mercato in crescita dell’1,8%. In India, Triber permette al Gruppo di aumentare le vendite del 3,5%, nonostante il mercato registri un calo del 22,8%. In Corea del Sud, le vendite del Gruppo crescono del 20,1%, grazie al successo di XM3 lanciato a Febbraio 2020, su un mercato in calo del 6,8%.