Coronavirus: Volvo, ecco come vendere auto durante pandemia

Volvo Cars lancia un nuovo concetto di vendita online che sarà disponibile in diversi mercati europei sottoposti a quarantena e misure restrittive e che consentirà ai clienti di acquistare o noleggiare una nuova Volvo in assoluta sicurezza da casa, nonostante le restrizioni imposte per contrastare la pandemia da COVID-19.



In tutto il mondo le vendite di automobili risultano pesantemente colpite dagli effetti della pandemia e i 'lockdown' imposti in numerosi Paesi europei impediscono ai clienti di acquistare o noleggiare vetture nuove recandosi presso le concessionarie. Il nuovo concetto commerciale di Safe Buying Experience Stay Home Store, studiato per chi desidera acquisire un'auto in un modo sicuro, permetterà ai clienti dei Paesi europei in cui al momento vige il 'lockdown' - ad esempio, Germania, Francia e Italia - di cercare, scegliere e acquistare o noleggiare una nuova Volvo online e con estrema facilità. Il concetto Stay Home Store sfrutta i tool di vendita online esistenti di Volvo Cars per mettere a disposizione di clienti e concessionari una nuova piattaforma trasparente e facile da usare che consente loro di interagire senza doversi incontrare di persona. I clienti hanno la possibilità di fare una ricerca e scegliere fra una serie di interessanti prezzi e canoni di noleggio pre-negoziati per le nuove Volvo.



L'offerta Stay Home Store sarà declinata in funzione delle condizioni del singolo mercato, con opportuni adattamenti. Dopo un periodo iniziale in cui la piattaforma sarà disponibile in Paesi che rappresentano il 60% dei volumi di vendita europei di Volvo Cars, si prevede l'estensione del concetto commerciale ad altri mercati.



Il lancio dell'iniziativa Stay Home Store segue l'introduzione negli Stati Uniti, avvenuta all'inizio di questo mese, del Volvo Valet, servizio premium di assistenza con ritiro e riconsegna della vettura presso il cliente. In Cina viene offerto un servizio premium per la manutenzione dell'auto simile attraverso WeChat, la diffusissima piattaforma mobile utilizzata dai consumatori cinesi per una serie di servizi di varia natura.