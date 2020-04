Ardian acquisisce quota Euro 4X4 Parts

Ardian ha acquisito una quota di minoranza del gruppo Euro 4X4 Parts, produttore e distributore di ricambi, attrezzature e accessori per veicoli fuoristrada. il gruppo Euro4x4parts annuncia anche l'acquisizione di Japocat, società specializzata nell'importazione e distribuzione di componenti di ricambio per l'industria automobilistica, con particolare attenzione ai produttori asiatici e ai veicoli fuoristrada.

L'investimento di Ardian offre al Gruppo nuove prospettive di crescita organica ed esterna aiutando Euro4x4parts a diventare n operatore leader nel mercato dei ricambi per veicoli fuoristrada. Euro4x4parts vende sia a clienti privati che a professionisti, attraverso canali online e sedi fisiche, strategicamente dislocate in Francia e all'estero. Japocat si concentra esclusivamente sulle vendite B2B e distribuisce i suoi prodotti a una rete di oltre 2.000 professionisti dell'aftermarket automobilistico in Francia, Svizzera e Belgio, oltre che nei territori francesi d'oltremare.