Fca: sindacati, 250 lavoratori rientrano lunedì a Mirafiori

Fca ha comunicato ai sindacati che sono 250 i lavoratori delle Carrozzerie di Mirafiori che lunedì riprenderanno il lavoro. Sono interessati i reparti di lastratura, verniciatura e montaggio per la 500 elettrica. Altri 350 sono già rientrati nei diversi settori che operano sullo stesso modello. Venerdì è in programma un incontro tra azienda, Rsa (delegati) e rls (responsabili per la sicurezza) con un sopralluogo dello stabilimento per verificare il rispetto di quanto concordato con il protocollo Covid.

"È positivo il ritorno alla normalità in modo progressivo e con i necessari interventi sulle postazioni di lavoro per tutelare la salute di lavoratrici e lavoratori. Continueremo a monitorare la situazione, ma uno strumento certamente utile per gestire la ripartenza è il protocollo specifico che abbiamo siglato nei giorni scorsi con l'azienda", commenta Luigi Paone, segretario generale della Uilm Torino.