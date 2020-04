Cina: incentivi per auto ecologiche estesi al 2022

La Cina estenderà di altri due anni gli incentivi fiscali per l'acquisto di veicoli a nuova energia per promuovere ulteriormente lo sviluppo del settore e aumentare le vendite di automobili. Secondo una nota diffusa dal ministero delle Finanze, dalla State Taxation Administration e dal ministero dell'Industria e delle Tecnologie dell'Informazione, gli incentivi fiscali per l'acquisto di veicoli elettrici, vetture ibride elettriche plug-in e auto a celle di combustibile, in scadenza alla fine di quest'anno, saranno prorogati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.

Il provvedimento era stato deciso lo scorso mese durante una riunione del Consiglio di Stato, il governo cinese. In questa occasione, le autorità di Pechino avevano annunciato l'adozione di una serie di politiche fiscali e finanziarie per incrementare la domanda interna, aiutare le imprese a riaprire, sostenere l'occupazione e assistere tutti i tipi di aziende perché superino questo momento difficile.

Lo scorso mese, il mercato cinese delle autovetture per passeggeri ha registrato un forte rimbalzo su base mensile, grazie allo slancio guadagnato dalla ripresa delle attività commerciali dovuto al progressivo contenimento dell'epidemia di COVID-19.

Secondo la China Passenger Car Association, le vendite di veicoli a nuova energia, crollate del 70% su base mensile a febbraio, sono cresciute del 400% a marzo rispetto al mese precedente. (ANSA-XINHUA)