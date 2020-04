Il Gruppo Psa (Peugeot-Citroen-Opel), che ha in programma la fusione con Fca, ha chiuso il primo trimestre del 2020 con ricavi in calo del 15,6% a 15,2 miliardi di euro e le vendite consolidate mondiali in calo del 29%. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che per il 2020 il mercato automobilistico si contrarrà del 25% in Europa e in America Latina, del 10% in Cina e del 20% in Russia ed è "difficile valutare le prospettive".