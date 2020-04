Daimler Truck e Volvo, joint venture su celle a combustibile

Daimler Truck e il gruppo Volvo si uniscono per guidare il trasporto sostenibile nell'ambito dei mezzi pesanti. I due marchi hanno dato vita ad una joint venture per la produzione - su larga scala - di celle a combustibile. Le due aziende leader nel settore dei veicoli commerciali hanno firmato un accordo preliminare - non vincolante - per la costituzione di una nuova joint venture al 50/50. L'intenzione è quella di sviluppare, produrre e commercializzare sistemi di celle a combustibile per l'applicazione sui veicoli pesanti. Daimler consoliderà tutte le sue attuali attività di celle a combustibile nella joint venture. Il Gruppo Volvo acquisirà il 50% nella joint venture per un importo di circa 0,6 miliardi di euro. In particolare, unire le forze ridurrà i costi di sviluppo per entrambe le società e accelererà l'introduzione sul mercato dei sistemi a celle a combustibile nei prodotti utilizzati per il trasporto pesante e le applicazioni a lungo raggio. L'obiettivo comune è che entrambe le società offrano veicoli pesanti con celle a combustibile per la produzione in serie nella seconda metà del decennio.

La joint venture tra Daimler Truck AG e il gruppo Volvo consentirà di sviluppare, produrre e commercializzare sistemi a celle a combustibile per applicazioni su veicoli pesanti e altri casi d'uso.

Il Gruppo Volvo e Daimler Truck AG saranno partner al 50% nella joint venture che opererà come entità indipendente e autonoma, mentre Daimler Truck AG e il Gruppo Volvo continueranno a essere concorrenti in tutti gli altri settori di attività. Unendo le forze si ridurranno i costi di sviluppo per entrambe le società e si accelererà l'introduzione sul mercato dei sistemi a celle a combustibile nei prodotti utilizzati per il trasporto pesante e per le applicazioni a lungo raggio. Nel contesto dell'attuale crisi economica la cooperazione è diventata ancora più necessaria per raggiungere gli obiettivi del Green Deal che prevede una serie di misure per rendere più sostenibili e meno dannosi per l'ambiente la produzione di energia e lo stile di vita dei cittadini europei entro i prossimi 30 anni.

L'obiettivo comune è che entrambe le aziende offrano, nella seconda metà del decennio, veicoli pesanti di serie con celle a combustibile per applicazioni a lungo raggio. Inoltre la nuova joint venture si occuperà di applicazioni in ambito automotive e non automotive.

La joint venture includerà le attività di Nabern in Germania (attualmente sede della Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH) con impianti di produzione in Germania e Canada. L'accordo preliminare firmato non è vincolante. Un accordo definitivo è previsto entro il terzo trimestre e si concluderà entro la fine del 2020. Tutte le potenziali transazioni saranno soggette all'esame e all'approvazione delle autorità competenti in materia di concorrenza.

''Questa iniziativa congiunta con il Gruppo Volvo è una pietra miliare nel portare i truck e gli autobus a celle a combustibile sulle nostre strade' - afferma Martin Daum, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Daimler Truck AG e membro del Consiglio di Amministrazione di Daimler AG - Si tratta di un passo significativo per il trasporto del futuro. Crediamo molto in questa tecnologia e noi, come Volvo, abbiamo investito pesantemente nelle fuel cell. La combinazione delle nostre esperienze ci consentirà di affrontare la sfida del futuro in maniera più celere''.

Un piede sull'acceleratore nello sviluppo di soluzione sostenibili e carbon neutral, è quanto sottolinea anche Martin Lundstedt, presidente e ceo di Volvo Group: ''Con la costituzione di questa joint venture dimostriamo chiaramente che crediamo nelle celle a combustibile a idrogeno per i veicoli industriali. Ma affinché questa visione diventi realtà anche altre aziende e istituzioni devono sostenere e contribuire a questo sviluppo, non da ultimo per creare l'infrastruttura di carburante necessaria''.