Dieselgate, Vw paga 620 milioni a 250mila clienti tedeschi

Volkswagen verserà circa 620 milioni di euro per rimborsare più di 250mila propri clienti tedeschi nell'ambito di un accordo sul dieselgate raggiunto con l'associazione federale dei consumatori Vzbv. I fondi - secondo quanto comunicato dalla Casa di Wolfsburg - saranno trasferiti dal 5 maggio. ''È la prima volta - ha commentato Klaus Mueller, CEO di Vzvb - che i consumatori sono stati in grado di difendersi in un procedimento di massa di queste dimensioni''.



La scadenza per la registrazione nel portale online, attiva dal 20 marzo, era stata prorogata al prossimo 30 aprile 2020 e ora gli utenti avranno ancora tempo per presentare i documenti necessari. Vzbv e Volkswagen AG hanno negoziato il risarcimento per oltre 250mila proprietari di modelli diesel che riceveranno un indennizzo compreso fra 1.350 e 6.250 euro a seconda del tipo di auto e dell'anzianità. L'importo di 620 milioni si aggiungerà ai 30 miliardi di euro che il dieselgate è già costato al produttore tedesco.Gran parte di questa somma - spese legali, multe e risarcimenti - è stata finora spesa negli Stati Uniti, in particolare per compensare i clienti riacquistando i loro veicoli.