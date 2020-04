Coronavirus: Pirelli riapre due fabbriche in Brasile

Pirelli riapre due fabbriche in Brasile, dopo la sospensione delle attività nel Paese sudamericano a causa dell'epidemia di coronavirus. Le prime due fabbriche a riprendere il lavoro sono quelle di Campinas, nello stato di San Paolo, e di Gravatai, nello Stato di Rio Grande do Sul, informa l'azienda, precisando che la produzione sarà ridotta in relazione alla domanda attuale del mercato.

Pirelli informa inoltre che per consentire la ripresa del lavoro sono state messe in atto rigide misure di protezione della salute dei propri dipendenti e delle loro comunità.