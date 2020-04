Coronavirus: Aprilia, da domani riapertura R&D

Riaprirà domani, a Noale, il reparto di Ricerca e sviluppo di Aprilia (Gruppo Piaggio) in cui operano 30 addetti.

Lo comunicano le organizzazioni sindacali precisando che il resto dei lavoratori, in tutto circa 600, dislocati fra gli impianti di Noale e Scorzè (Venezia), dovrebbero progressivamente riprendere servizio entro il 4 maggio.

Questo in seguito alla sottoscrizione di dettagliati protocolli fra sindacato e azienda su modalità di comportamento, utilizzo di dispositivi di protezione e scaglionamento di ingressi e uscite.