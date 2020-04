Piaggio: firmato con sindacati protocollo per riaprire fabbrica

Piaggio si prepara a ripartire. Il gruppo di Pontedera ha siglato con le organizzazioni sindacali un Protocollo di intesa con cui sono state definite le linee guida e le misure da attuare per garantire ai lavoratori la massima sicurezza sanitaria.

Dopo le opere di igienizzazione e sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro, a tutti i lavoratori, operai e impiegati, verrà fornito a cadenza regolare un kit con dispositivi di protezione individuale. La misurazione della temperatura corporea, affidata a ditte specializzate esterne, verrà progressivamente eseguita anche con l'utilizzo di termoscanner. Nell'organizzazione del lavoro saranno adottate soluzioni idonee a garantire il distanziamento sociale e sarà prevista l'adozione dello smart working per attività specifiche ed anche per soggetti con particolari patologie. Analoghe procedure saranno richieste anche ai fornitori, che garantiranno, con autocertificazione, il rispetto delle regole previste nel Protocollo siglato.